Forbes передумал считать Кайли Дженнер миллиардером. Звезда лгала о масштабах своего бизнеса?

Из них 340 миллионов долларов модель, по данным Forbes, получила от сделки с Coty, которая в ноябре 2019 года объявила о покупке косметического бренда Дженнер.

Остальное — стоимость доли Дженнер в Kylie Cosmetics, которая, как пишет Forbes, составляет не 49%, как утверждалось, а 44,1%. Кроме того, доля потеряла в цене из-за влияния эпидемии коронавируса на экономику, добавляет журнал.

Также Forbes утверждает, что семья Дженнер лгала о масштабе бизнеса и его успешности ”каждый год, начиная с 2016-го”.

По версии издания, бухгалтер семьи Дженнер предоставляла журналу налоговые декларации (чтобы Forbes оценивал состояние Кайли Дженнер для своих рейтингов), которые были, ”вполне вероятно”, ложными.

В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes-2020 Дженнер занимает 1990 место. В рейтинге, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени, модель на момент публикации заметки занимала 2200 место, но уже с меньшим, чем миллиард долларов, состоянием.

В марте 2019-го Forbes назвал Дженнер самым молодым миллиардером в истории.

Кайли Дженнер стала известна как участница реалити-шоу ”Семейство Кардашьян”. Kylie Cosmetics она основала в 2015-м.