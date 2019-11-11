Фонду развития сельской жизни хотели выделить 100 млн евро, а в правление "пропихнуть" Урмаса Арумяэ

Издание Eesti Päevaleht пишет, что Министерство по делам сельской жизни планировало предоставить Maaelu Edendamise SA (MES) для распределения 100 млн евро. При этом в качестве дополнительного члена правления ЦУ планировалось поставить советника министра Урмаса Арумяэ.
Член совета MES Андрес Оопкауп говорит, что руководство было дано на государственном уровне. Конкретных имен он не называет, но говорит, что альтернативные кандидаты не рассматривались. По словам Оопкаупа, выдвижение Арумяэ объяснялось необходимостью придать MES новое дыхание.
Совет придерживался иного мнения и необходимость в еще одном члене правления не увидел.
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