Фондовый управляющий: кто боится пенсионной реформы?

Опасения людей вполне понятны, поскольку многие из нас уже сталкивались с проблемами в неспокойные времена, и нашему обществу в целом присущ страх потерять свои деньги. Однако давайте вместе посмотрим на ситуацию и постараемся развеять возникшие сомнения.

Если взглянуть на вопрос, так сказать, с подноготной фондов, то мы можем заверить, что осуществление выплат не является проблемой для средств SEB, а клиенты, которые останутся в наших фондах, могут чувствовать себя спокойно. Чем мы можем доказать такую уверенность? В основном потому, что подавляющее большинство активов фондов SEB инвестировано в международные ценные бумаги, фонды и ETF, которые ежедневно активно торгуются на международных рынках. Объемы эстонских фондов и продаваемые количества на международном рынке похожи на каплю в море, а продажи нашими фондами, вероятно, даже не будут замечены, не говоря уже о том, что это как-то могло бы повлиять на цены на рынке. При желании такие активы можно реализовать за несколько дней, но сегодняшнее законодательство дает нам на это более пяти месяцев — мы можем спокойно подготовиться и заранее спланировать сумму выплаты. Учитывая интересы тех, кто остается в фондах, мы также не продаем активы слишком рано, поскольку в этом случае большая сумма денег в фонде означала бы незаработанный доход от финансовых рынков.

В зависимости от фонда при необходимости мы можем без проблем продать 85-100% портфеля фонда за пять дней, т.е. подавляющее большинство. В некоторой степени портфели SEB также содержат менее ликвидные вложения, но мы не обязаны продавать эти вложения.

Человек со средней зарплатой, решивший выйти из фонда, теряет 10 000 евро, при двойной средней — 20 000 евро.

В свете последних событий мы полагаем, что фактическое количество людей, которые решат покинуть II пенсионную ступень, будет относительно низким и не коснется всех, кто изначально выразил такое желание в различных опросах. В частности, мы учитываем здесь тот факт, что выходящие из ступени теряют на подоходном налоге, а также как минимум на десять лет лишаются возможности получать на свой счет 4% отчислений государства. По нашим расчетам, человек со средней заработной платой, выходящий из второй ступени, потеряет около 10 тысяч евро: в течение десяти последующих лет 4% социального налога этого человека больше не будут перечисляться на его личный счет накопительной пенсии, а пойдут в госбюджет. Человек, получающий две средних заработных платы, соответственно лишится около 20 000 евро. Людям, накапливающим к пенсии, мы предоставляем исчерпывающую информацию, чтобы принимаемое решение было продумано как можно более тщательно.