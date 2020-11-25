Фондовый управляющий: кто боится пенсионной реформы?

Пенсионная реформа влечет за собой множество новых возможностей, а вместе с тем и опасений. Время от времени мы получаем запросы относительно того, смогут ли фонды/банки производить выплаты и не пострадают ли клиенты, которые продолжат накапливать к пенсии, от изъятия денег, пишет управляющий фондами AS SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
Опасения людей вполне понятны, поскольку многие из нас уже сталкивались с проблемами в неспокойные времена, и нашему обществу в целом присущ страх потерять свои деньги. Однако давайте вместе посмотрим на ситуацию и постараемся развеять возникшие сомнения.
Если взглянуть на вопрос, так сказать, с подноготной фондов, то мы можем заверить, что осуществление выплат не является проблемой для средств SEB, а клиенты, которые останутся в наших фондах, могут чувствовать себя спокойно. Чем мы можем доказать такую уверенность? В основном потому, что подавляющее большинство активов фондов SEB инвестировано в международные ценные бумаги, фонды и ETF, которые ежедневно активно торгуются на международных рынках. Объемы эстонских фондов и продаваемые количества на международном рынке похожи на каплю в море, а продажи нашими фондами, вероятно, даже не будут замечены, не говоря уже о том, что это как-то могло бы повлиять на цены на рынке. При желании такие активы можно реализовать за несколько дней, но сегодняшнее законодательство дает нам на это более пяти месяцев — мы можем спокойно подготовиться и заранее спланировать сумму выплаты. Учитывая интересы тех, кто остается в фондах, мы также не продаем активы слишком рано, поскольку в этом случае большая сумма денег в фонде означала бы незаработанный доход от финансовых рынков.
В зависимости от фонда при необходимости мы можем без проблем продать 85-100% портфеля фонда за пять дней, т.е. подавляющее большинство. В некоторой степени портфели SEB также содержат менее ликвидные вложения, но мы не обязаны продавать эти вложения.
Человек со средней зарплатой, решивший выйти из фонда, теряет 10 000 евро, при двойной средней — 20 000 евро.
В свете последних событий мы полагаем, что фактическое количество людей, которые решат покинуть II пенсионную ступень, будет относительно низким и не коснется всех, кто изначально выразил такое желание в различных опросах. В частности, мы учитываем здесь тот факт, что выходящие из ступени теряют на подоходном налоге, а также как минимум на десять лет лишаются возможности получать на свой счет 4% отчислений государства. По нашим расчетам, человек со средней заработной платой, выходящий из второй ступени, потеряет около 10 тысяч евро: в течение десяти последующих лет 4% социального налога этого человека больше не будут перечисляться на его личный счет накопительной пенсии, а пойдут в госбюджет. Человек, получающий две средних заработных платы, соответственно лишится около 20 000 евро. Людям, накапливающим к пенсии, мы предоставляем исчерпывающую информацию, чтобы принимаемое решение было продумано как можно более тщательно.
Несколько полезных моментов для тех, кто остается в фондах
Помимо вышесказанного, стоит отметить, что нынешняя реформа — не единственное изменение в пенсионных фондах. За последние десять лет банк SEB неоднократно снижал комиссионные сборы и отменял плату за вход и выход из пенсионных фондов. В наш выбор также входит индексный фонд с самой низкой на сегодняшний день комиссией на рынке — Пенсионный фонд SEB Индекс 100, в котором ставка текущих плат составляет всего 0,4%.
Помимо ставок комиссионных, неоднократно смягчались инвестиционные ограничения фондов. В то время как в первое время пенсионной системы фонды могли инвестировать только до половины своих портфелей в более прибыльные классы активов, такие как акции, теперь есть возможность инвестировать все активы в более прибыльные, но при этом и более рискованные активы. Такая возможность особенно по душе молодым инвесторам с более длительным временным горизонтом.
Пенсионный фонд SEB Индекс 100 с пассивной стратегией постоянно инвестирует почти 100% в фондовый рынок. Соотношение более рискованных активов в более активно управляемых пенсионных фондах SEB изменяется в соответствии с тактической точкой зрения (читай: в соответствии с рыночной ситуацией, чтобы обеспечить максимальную доходность для клиентов).
PS. Всё более важное значение для всех нас становится устойчивое развитие и принятие в расчет климатических изменений. Управляя фондами SEB, мы не ограничиваем себя ответственностью в одном зеленом фонде, а сознательно выбираем более устойчивые направления инвестирования во всех наших активно управляемых фондах, избегая неэтичных и загрязняющих окружающую среду компаний и проектов. Уже сейчас около 150 миллионов активов пенсионных фондов SEB вложены в так называемые зеленые инвестиции, и наши планы на будущее этим не ограничиваются.
Фондовый управляющий SEB Эндрико Вырклаэв является одним из самых опытных руководителей в сфере инвестиций в Эстонии и посвятил этой области более 15 лет. Инвестирование для Эндрико — это и работа, и увлечение.
В последние годы фокус Эндрико сосредоточен на распределении активов в пенсионных портфелях, в Эстонии он известен как эксперт в области инвестиций, наиболее горячо пропагандирующий инвестирование.
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