08.05.2019, 17:10

Фонд интеграции ищет партнеров по представлению культурного пространства Эстонии

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rus.delfi.ee
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Фонд интеграции ищет партнеров по представлению культурного пространства Эстонии
фото иллюстративноеIntegratsiooni Sihtasutus

До 27 мая Фонд интеграции в порядке госзакупки ждёт предложений, как в ближайшие три года представить культуры, обычаи и традиции, принятые в Эстонии, тем жителям нашей страны, которым они не знакомы или не присущи.

Фонд интеграции ищет партнёров среди зарегистрированных в Эстонии юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые готовы с 1 июля 2019 года по 31 января 2022 года представить культурное пространство 1500 жителям Эстонии нашей страны, для которых оно не знакомо или не характерно.

”Мы заинтересованы в новаторских идеях, которые сделают привычные для нас знания доступными для тех, кто только открывает для себя нашу страну. Например, чтобы специалисты, приехавшие работать и жить в Эстонии, и их семьи узнали, что принято или популярно, что жители предпочитают читать или смотреть, кто или какие достопримечательности известны во всем мире”, — пояснила руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яна Тонди.

Основной фокус — культуры, обычаи и традиции, принятые в Эстонии. Ознакомление с ними может происходить индивидуально или в группах, например, путем визитов, обсуждений, лекций, обучений, мероприятий.

”В течение последних двух лет подобными партнерами являлись Эстонский национальный музей и Эстонский институт. Они предоставили возможность, например, посмотреть

эстонские фильмы и встретиться с режиссерами, посетить лекцию об эстонском хлебе и посетить фабрику Leibur, участвовать в различных семинарах и мастер-классах в музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре, а также посетить Лахемаа, Центр Арво Пярта, Лётную гавань, Эстонское телевидение и Рийгикогу”, — привела примеры Яна Тонди.

Фонд намерен найти до трех партнеров. Бюджет госзакупки составляет 205 840 евро.

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