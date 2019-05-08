Фонд интеграции ищет партнеров по представлению культурного пространства Эстонии

Фонд интеграции ищет партнёров среди зарегистрированных в Эстонии юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые готовы с 1 июля 2019 года по 31 января 2022 года представить культурное пространство 1500 жителям Эстонии нашей страны, для которых оно не знакомо или не характерно.

”Мы заинтересованы в новаторских идеях, которые сделают привычные для нас знания доступными для тех, кто только открывает для себя нашу страну. Например, чтобы специалисты, приехавшие работать и жить в Эстонии, и их семьи узнали, что принято или популярно, что жители предпочитают читать или смотреть, кто или какие достопримечательности известны во всем мире”, — пояснила руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яна Тонди.

Основной фокус — культуры, обычаи и традиции, принятые в Эстонии. Ознакомление с ними может происходить индивидуально или в группах, например, путем визитов, обсуждений, лекций, обучений, мероприятий.

”В течение последних двух лет подобными партнерами являлись Эстонский национальный музей и Эстонский институт. Они предоставили возможность, например, посмотреть