21.02.2019, 12:10

Фонд дорожного страхования: в минувшем году средний годовой платеж по дорожному страхованию составил 142 евро


rus.delfi.ee
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Auto sõitis kraavi katuse peale
фото иллюстративноеFoto: Kenno Soo

По данным Эстонского Фонда дорожного страхования (ФДС), в прошлом году средний годовой платеж по дорожному страхованию составил 142 евро, за год увеличившись на девять процентов. Средний размер требования о возмещении ущерба составил 1969 евро, что на 12 процентов больше, чем в позапрошлом году. Общий объем страховых платежей составил 102.3 миллиона евро, а прибыль составила четыре миллиона евро.


По словам руководителя Фонда дорожного страхования Марта Йессе, прошлый год стал рекордным как в хорошем, так и в плохом смысле, поскольку число застрахованных транспортных средств, поступление страховых платежей, средний страховой платеж, однако, к сожалению, также средняя сумма ущерба, достигли такого уровня, какой не наблюдался уже многие годы. ”В качестве положительного момента можно выделить уменьшение количества произошедших случаев дорожного страхования на один процент, что было обусловлено, прежде всего, уменьшением количества ущербов, причиненных на парковках”, — сказал Йессе.

”Страховщики более семи лет зарабатывали прибыль с дорожного страхования. Это положительный момент, который ослабляет дальнейшее давление на цены, обуславливающее их рост. Поскольку средний ущерб растет вместе с повышением уровня жизни. Поэтому единственный способ уменьшить дальнейший рост цен на дорожное страхование — это снижение количества дорожно-транспортных происшествий”, — отметил Йессе. — ”С этой целью ФДС ведет сотрудничество с самоуправлениями и государственными учреждениями. Вместе с тем, каждый участник дорожного движения может проявлять бо́льшую осторожность во время дорожного движения, тем самым делая дорожное движение более безопасным”, — подчеркнул Йессе.

В прошлом году было в общей сложности 35 300 случаев дорожного страхования, из них 32 100 случаев произошли в Эстонии и 3 200 — за границей, но были обусловлены эстонскими транспортными средствами. В минувшем году число дорожно-транспортных происшествий в Эстонии уменьшилось на 220 случаев. Транспортных средств, в отношении которых заключен договор дорожного страхования, в конце истекшего года было 720 400, что означает увеличение на три процента.

Дорожное страхование — это обязательное страхование ответственности водителя транспортного средства, на основании которого страховое общество возмещает пострадавшему ущерб, причиненный лицом, поведение которого обусловило дорожно-транспортное происшествие.

ФДС — это держатель регистра дорожного страхования, гарантийный фонд дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и страховая компания, занимающаяся принудительным страхованием транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный транспортным средством, которое не зарегистрировано, в отношении которого применяется принудительное страхование и которое не распознано. Также ФДС организует разрешение споров касательно дорожного страхования через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.

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