Фонд дорожного страхования: пришло время застраховать мотоцикл и мопед

”Теплая весенняя погода манит владельцев мотоциклов и мопедов выйти на улицу и вновь прокатиться на двухколесном друге. Но перед тем, как завести мотор, владелец транспортного средства должен убедиться, что мотоцикл исправен, тормоза работают и имеется договор страхования, — сказал член правления ФДС Лаури Потсепп.

– Поскольку на мопедах зачастую ездят подростки, хотим напомнить их родителям, чтобы они помогли детям проверить действие дорожного страхования и при необходимости заключить договор страхования. Если водитель на незастрахованном мопеде станет виновником дорожной аварии, это повлечет за собой необходимость выплаты крупной компенсации”, — отметил Потсепп.

Действие дорожного страхования можно проверить на сайте ФДС по ссылке www.lkf.ee/kehtivusekontroll.

На сегодняшний день действующее дорожное страхование имеется у 11 000 мотоциклов и мопедов, в то время как в Регистре дорожного движения их в общей сложности 51 500.

Как правило, дорожное страхование на один месяц обойдется для мопеда в сумму до 10 евро, а для мотоцикла — около 20 евро. Самый удобный способ рассчитать страховые платежи — воспользоваться калькулятором ЭФДС https://www.lkf.ee/kalkulaator.

По словам Лаури Потсеппа, в минувшем году сумма самого крупного ущерба, причиненного мотоциклом, составила 10 000 евро. ”К счастью, такие аварии случаются редко. В то же время, если ущерб причиняет транспортное средство без договора о дорожном страховании, то компенсацию пострадавшим выплачивает фонд страхования, который затем взыскивает ее с виновника аварии”, — отметил член правления ФДС.