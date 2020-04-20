Фонд дорожного страхования ищет примирителей. Оплата — 160 евро за одно дело

В связи с истечением срока полномочий работавших до сих пор примирителей начался конкурс на поиск 12 новых примирителей, которые будут разрешать споры, связанные с дорожным страхованием.

По словам руководителя юридического отдела ФДС Мартти Мерила, в течение года примирители разрешают большее количество страховых споров, чем суды и государственные органы, занимающиеся страховыми спорами, вместе взятые. ”Бывает множество разных случаев — начиная от относительно простых споров по части стоимости транспортного средства или ремонта и заканчивая сложными спорами, когда с одним несчастным случаем связаны три или даже больше транспортных средств. Работа примирителя требует гибкости, поскольку споры редко бывают похожи. К тому же картина дорожного движения, причины и последствия несчастных случаев всегда разные”, — сказал Мерила.

В прошлом году средняя сумма споров, связанных с дорожным страхованием, после примирений составляла 3417 евро. Самая маленькая сумма спора составила 53 евро, а самая большая — 100 тысяч евро.

Клиент ничего не платит за разрешение страховых споров между страховщиком и клиентом.

Примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием, который ведет деятельность в сотрудничестве с Финансовой инспекцией, Департаментом защиты прав потребителей, Союзом страховых маклеров Эстонии и ФДС, — это признанный на государственном уровне внесудебный совет по разрешению споров. В примирительном органе работает 12 независимых примирителей, которые стараются примирять спорящие стороны. В случае успешной попытки примирения заключается соглашение, в котором обе стороны соглашаются с результатом и прекращают спор. Выполнение соглашения является обязательным. Если стороны не согласны с примирительным предложением, они не должны принимать его и имеют право обратиться в суд.

12 примирителей, разрешающих споры, связанные с дорожным страхованием, избираются на должность на три года. Кандидаты должны обладать юридическими знаниями по части дорожного страхования, возмещения ущерба и дорожного движения. Примиритель должен быть хорошим оратором и должен уметь пояснять свои точки зрения доступным языком. Процедура примирения проводится, как правило, на эстонском языке.