Fitch утвердило рейтинг Эстонии на прежнем высоком уровне

Основой для высокого рейтинга Эстонии является сильные институты, членство в ЕС и еврозоне, надежная бюджетная политика, а также низкий уровень долга и позиция нетто-кредитодателя, пишет RusERR.

По оценке агентства, Эстония смогла хорошо противостоять вызванным коронавирусам проблемам, благодаря тому, что экономика во многом зависит от информационно-коммуникационных технологий и очень мало зависит от экспорта туристических услуг. Несмотря на это, экономика Эстонии упадет, по оценке Fitch, в этом году на 5,7%, зато в 2021-м вырастет на 4,5%. По прогнозам среднее падение экономик стран, входящих в еврозону, в этом году — 9%.