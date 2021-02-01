Фирмам не придется тратить новое пособие по зарплате только на выплату зарплат

Такие пояснения предоставил член правления Кассы по безработице Эрик Аас, отметив, что речь идет о выплачиваемой задним числом компенсации: ограничения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа начали действовать еще в декабре и данная мера компенсирует работодателям уже понесенные расходы.

"В первую очередь это пособие или компенсация предназначены для компенсации расходов на зарплату, но работодатель может туда вносить и другие расходы", — сказал Аас.

Весной аналогичное пособие выплачивалось напрямую работникам на основании положений Закона о трудовом договоре, которые позволяют в определенных случаях сокращать размер оплаты труда или объем выполняемой работы при сохранении зарплаты — Аас пояснил, что данные положения могут применяться максимум три месяца в году, и поскольку 12 месяцев с тех пор еще не прошло, закон не позволяет снова их задействовать.

Член правления Кассы по безработице добавил, что в рамках данной меры между предприятиями будет распределено 24 млн евро, и претендовать на эти средства смогут примерно 3000 фирм из Харьюмаа и Ида-Вирумаа.