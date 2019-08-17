17.08.2019, 14:30
Фирма высокопоставленного чиновника налогового департамента два года не подавала отчет(1)
Среди около 100 000 предприятий, которые еще не подали годового отчета о хозяйственной деятельности, есть компания Hobify OÜ, одним из владельцев и членом правления которого является заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн.
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