17.08.2019, 14:30

Фирма высокопоставленного чиновника налогового департамента два года не подавала отчет

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Maksu- ja tolliameti pressikonverents
Maksu- ja tolliameti pressikonverentsFoto: Madis Veltman

Среди около 100 000 предприятий, которые еще не подали годового отчета о хозяйственной деятельности, есть компания Hobify OÜ, одним из владельцев и членом правления которого является заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента Риво Рейтманн.

То, что созданное тремя совладельцами предприятие в 2016 году не подавало отчет два года подряд, стало сюрпризом и для Рейтманна.

Полностью статью можно прочитать на dv.ee.

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