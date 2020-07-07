Фирма Урве Пало открыла новый портал спортивных ставок и казино

”Мы не строим для себя каких-то больших иллюзий, потому что конкуренция на рынке спортивных ставок и онлайн-игр чрезвычайно высока. В то же время, ставки на результаты футбольных матчей или игры в онлайн-казино, по своей сути, практически одинаковы у всех поставщиков услуг, и я уверена, что у FenixBet также появится свой круг лояльных игроков”, — пояснила свою точку зрения председатель правления Novoloto Урве Пало.

”Сильной стороной FenixBet является наша собственная сеть казино, работающая под той же торговой маркой. В глазах многих игроков это сразу обеспечивает нам больше доверия и делает нас лидерами по удобству пользования”, — указала Урве Пало на некоторые очевидные конкурентные преимущества и подтвердила, что возможность делать спортивные ставки будет создана во всех казино.

По словам Урве Пало, Novoloto было готово открыть FenixBet ещё в начале весны, но из-за чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией, было принято решение отложить открытие на несколько месяцев. ”Для организаторов дистанционных азартных игр эти несколько весенних месяцев были, безусловно, успешными, но мы не считали правильным активно выходить на рынок в такой сложный период”, — сказала Пало и добавила, что новый портал был запущен для публичного тестирования ещё в мае.

Собственником торговых марок FenixBet и Fenix Casino а также оператором казино является основанное в 1996 году OÜ Novoloto, которое входит в состав ведущего европейского концерна, занимающегося развитием технологий и производством азартных игр, Novomatic Group.

У Novoloto в Эстонии 18 игорных залов, и предприятие обеспечивает работой около двухсот пятидесяти человек. В прошлом году предприятие внесло в государственный бюджет Эстонии в виде налогов в общей сложности более пяти миллионов евро. В качестве налога на азартные игры, поступления от которого государство направляет на поддержку различных культурных, спортивных и социальных проектов, предприятие уплатило 3,68 миллиона евро. OÜ Novoloto является членом Эстонского союза организаторов азартных игр (EHKL).