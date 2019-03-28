Фирма Тоомаса Хендрика Ильвеса в прошлом году потерпела убыток

По сравнению с 2017 годом оборот Ilves Consulting Group уменьшился на 53% до 76 180 евро, и вместо позапрошлогодней чистой прибыли в 108 092 евро убыток в прошлом году составил 14 288 евро.

В хозяйственном отчете предприятия значится, что в прошлом году в фирме трудовых договоров не было и члены правления платы не получали.

Согласно отчету, расходы предприятия на деятельность составляли 82 891 евро и другие расходы на бизнес — 9953 евро.