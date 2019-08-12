Фирма Сависаара не заработала за год ни цента

Согласно отчету за прошлый год, через фирму Эдгара Сависаара Fixor Holding в минувшем году не прошло ни цента, соответственно не было и никакого дохода, пишет Äripäev.
В 2017 году оборот фирмы Сависаара составлял 210 евро, а убыток — 5000 евро. Но это более лучшие показатели, чем годом ранее, когда убытки составили 8000 евро.
В двери фирмы, имущество которой оценивается в 164 000 евро, стучатся кредиторы: финансовые претензии к фирме Сависаара имеют Julianus Inkasso (сумма в пределах 65-320 евро) и Legal Financial Service (640 — 3200).
Как мы уже писали, с весны компания существовала без единого члена правления, недавно единственным членом правления стал сам Эдгар Сависаар.
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