Фирма, предоствляющая персонал для ночного клуба Hollywood, сокращает всех работников

За последние две недели в Кассу по безработице сообщения о коллективном сокращении представили семь организаций и общее число сокращаемых составило в общей сложности 322 человека, а в числе сокращаемых и сотрудники закрытого из-за связанных с распространением коронавируса ограничений ночного клуба Hollywood, пишет RusERR.
Занимающаяся вопросами персонала Club Hollywood фирма Pro Personal сократит 32 человека по причине ликвидации клуба. По словам члена правления клуба Рауно Отсеппа, пока невозможно комментировать будущие планы клуба, но пять человек все-таки в клубе на зарплате останутся.
"Pro Personal предоставлял нам различных сотрудников. Уже несколько месяцев мы не заказывали эту услугу", — сказал Отсепп.
Отсепп добавил, что из-за неопределенной ситуации и отсутствия ясности относительно полного открытия ночных клубов, неизвестно, когда и как люди могут быть повторно трудоустроены.
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