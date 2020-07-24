Фирма, предоствляющая персонал для ночного клуба Hollywood, сокращает всех работников(11)
За последние две недели в Кассу по безработице сообщения о коллективном сокращении представили семь организаций и общее число сокращаемых составило в общей сложности 322 человека, а в числе сокращаемых и сотрудники закрытого из-за связанных с распространением коронавируса ограничений ночного клуба Hollywood, пишет RusERR.
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