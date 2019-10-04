Фирма по выдаче кредитов замаскировалась под кредитно-сберегательное общество

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Raha kogumine Foto: Argo Ingver

Эстонская компания Geldex, которая по своей сути является кредитно-сберегательным союзом, выдает займов в разы больше, чем получает денег вкладчиков. КСО основано человеком, которому ранее инспекция отказала в лицензии на деятельность по выдаче кредитов. Члены руководства и совета организации связаны между собой, что противоречит закону.