Фирма несет убытки из-за режима ЧС и коронавируса: что делать?

Что может сделать работодатель, если распространение коронавируса временно ухудшает его экономическое состояние и нужно уменьшить выплаты работникам, поясняет "Деловым ведомостям" Кристи Сильд из адвокатского бюро LEXTAL.
Согласно ч. 1 ст. 37 Закона о трудовом договоре, если по не зависящим от работодателя непредвиденным экономическим обстоятельствам он не может предоставить работнику работу в оговоренном объеме, то он может уменьшить вознаграждение за труд на срок до трех месяцев в течение 12-месячного периода до разумного размера, но не ниже минимальной ставки оплаты труда, установленной Правительством Республики, если выплата оговоренного вознаграждения за труд была бы для работодателя неразумно обременительной.
Работник имеет право отказаться от выполнения работы пропорционально снижению зарплаты.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом
Коронавирус: симптомы и профилактика
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса
20 лет назад в Минске прошел «Марш Свободы 2»