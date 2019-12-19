19.12.2019, 09:36

Фирма Хирва и Гаммера хочет от государства больше денег


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Viktor Särgava, Pavel Gammer ja Hubert Hirv
Viktor Särgava, Pavel Gammer ja Hubert HirvKollaaž/erakogu, Vallo Kruuser

Подконтрольная Хуберту Хирву и Павлу Гаммеру фирма KTH Capital не согласилась с тем, что государство возместит расходы на услуги адвокатов в размере только 13 500 евро.

KTH Capital требует большую сумму, чем предлагает государство.

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