19.12.2019, 09:36
Фирма Хирва и Гаммера хочет от государства больше денег
Подконтрольная Хуберту Хирву и Павлу Гаммеру фирма KTH Capital не согласилась с тем, что государство возместит расходы на услуги адвокатов в размере только 13 500 евро.
Подконтрольная Хуберту Хирву и Павлу Гаммеру фирма KTH Capital не согласилась с тем, что государство возместит расходы на услуги адвокатов в размере только 13 500 евро.
KTH Capital требует большую сумму, чем предлагает государство.
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