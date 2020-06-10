Фирма братьев Сынаялг создает совместное предприятие с крупнейшей в мире судостроительной компанией

CSSC — это крупнейшая в мире судостроительная компания, чье дочернее предприятие Haizhuang Windpower с 2004 года занимается производством ветряков и инвестициями в ветряные парки. Важную консультирующую роль в сведении гиганта тяжелой промышленности Китая и инновационного девелопера морских ветряков Эстонии сыграл Азиатский центр Фонда по развитию предпринимательства Эстонии.

По словам эксперта по Китаю Азиатского центра Фонда по развитию предпринимательства Эстонии Рафаэля Хименеца, сфера восстанавливаемой энергетики в Китае имеет фундаментальное значение, и ветряная энергетика в этом контексте является ключевым элементом. ”Совместный проект Eleon показывает конкурентоспособную устойчивость эстонских предприятий на глобальном рынке, а также у этого соглашения важная роль в секторе инноваций и восстанавливаемой энергетики. Задача Азиатского центра Фонда по развитию предпринимательства Эстонии поддерживать такие ориентированные на азиатские рынки проекты эстонских предприятий, чтобы использовать возможности этих рынков и минимизировать риски”, — пояснил Хименец.

Одной из ключевых фигур совместного предприятия Eleon China является Ким Кронборг Кристиансен, который в 2007-2013 годы был вице-президентом производителя ветряков Vestas Manufacturing. Как утверждает Кристиансен, международный конкурентный потенциал технологии Eleon довольно многообещающ. ”Технология Eleon Direct Drive с компактной и капсулированной конструкцией генератора является чем-то особенным, результатом чего будет, очевидно, наиболее низкое в мире соотношение массы ветряной турбины и мощности”, — сказал он.

По словам Кристиансена, будет очень интересно увидеть, чего вместе смогут достигнуть партнеры, учитывая промышленные мощности и возможности CSSC, и инновационную технологию Eleon. ”Годы назад я был свидетелем того, как один из мировых гигантов тяжелой промышленности создал совместное предприятие с крупнейшим производителем морских ветряков Mitsubishi Vestas Offshore Wind. Возможно, что теперь я являюсь свидетелем похожей истории успеха”, — добавил Кристиансен.