Фирма ATKO досрочно расторгла договор на обслуживание автобусных маршрутов в Харьюмаа

По словам представителей НКО Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, преждевременное расторжение договора связано с неудовлетворительным обслуживанием линий со стороны ATKO.

Договор на обслуживание линий западного направления Харьюмаа (волости Харку, Ляэне-Харью, Сауэ и город Кейла) был заключен с ATKO до 13 апреля 2021 года, а на обслуживание внутренних линий в волости Харку — до 13 августа 2020 года.

Как сообщило НКО Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, они зафиксировали ряд существенных нарушений договора, таких как длительные задержки и отмены отправлений: "Компания ATKO Liinid OÜ подтвердила значительные недостатки в техническом состоянии автобусов, из-за чего и были сбои на линиях".

Центр общественного транспорта начнет готовиться к заключению новых договоров.