Финское предприятие в Таллинне: треть выбросов CO2 приходится на сектор недвижимости. Надо действовать!

”Предприятия, правительство и частные лица должны внести свой вклад в борьбу с изменением климата. В настоящее время треть всех выбросов CO2 приходится на сектор недвижимости, поэтому мы считаем, что должны стремиться к нейтрализации выбросов CO2. Компаниям, представленным на рынке недвижимости, необходимо предпринимать конкретные шаги и внедрять инновации для достижения этой цели”, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов.

По его словам, если мы хотим, чтобы Таллинн был устойчивым городом и спустя десятилетия, решительные шаги необходимо предпринимать уже сегодня: ”В начале октября мы перешли на зеленое электричество во всем квартале Ülemiste City. К сожалению, в этот раз Таллинн не стал зеленой столицей, но мы надеемся стать примером для многих, чтобы обеспечить этот титул Эстонии в будущем. Разумеется, переход всего концерна к ”зеленым” решениям займет значительно больше времени, поскольку работа ведется в больших масштабах в нескольких странах. Но мы стремимся помочь нашей материнской компании всеми силами”.

Еще один важный фактор в процессе сокращения выбросов CO2 — использование площадей компаниями. ”Современные рабочие места предназначены для удовлетворения реальных потребностей сотрудников, и зачастую более компактны и эффективны, чем обычные офисы. Совместное использование пространства и услуг также помогает успешно уменьшить воздействие на окружающую среду”, — добавил Йостов.

В дополнение к покупной энергии Technopolis производит на месте 810 МВт-ч электроэнергии с использованием солнечных панелей, а эффективность использования солнечной энергии в зданиях компании выросла за последние годы в несколько раз. В этом году новые солнечные батареи будут установлены в бизнес-квартале города Оулу и в здании Nova в Вильнюсе.