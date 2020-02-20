Финский суд оправдал бизнесмена, которого обвиняли в дистанционной торговле эстонским алкоголем
Уездный суд Хельсинки отклонил все обвинения, касающиеся сетевой торговли алкоголем. По версии обвинения, финн уклонился от уплаты налогов на сумму в 1,65 млн евро, импортируя и продавая в Финляндии алкоголь из Эстонии и Латвии. В общей сложности было реализовано свыше 235 тысяч литров алкогольных напитков, пишет YLE.
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