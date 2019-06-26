Финский предприниматель: самая большая проблема Эстонии — нежелание пускать иностранных рабочих(1)
Действующий в Эстонии финский предприниматель Гёран Сьёхолм (73) сказал в интервью изданию Eesti Päevaleht, что все его эстонские предприятия большое внимание уделяют автоматизации процессов и привлечению роботов. ”Роботы делают ту дурацкую работу, которую никто делать не хочет”, — говорит он.
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