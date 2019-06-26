Финский предприниматель: самая большая проблема Эстонии — нежелание пускать иностранных рабочих

Действующий в Эстонии финский предприниматель Гёран Сьёхолм (73) сказал в интервью изданию Eesti Päevaleht, что все его эстонские предприятия большое внимание уделяют автоматизации процессов и привлечению роботов. ”Роботы делают ту дурацкую работу, которую никто делать не хочет”, — говорит он.
”Самая большая проблема Эстонии сейчас — и об этом я говорил политикам — это то, что Эстония не хочет пускать в страну иностранную рабочую силу”, — отмечает бизнесмен. Сейчас на его предприятии Delux в Вильянди трудится около 300 человек, из которых 32 украинца, работающих на основании договора об аренде рабочей силы. Это означает, что из-за посредников фирма платит им в три раза больше, чем платила бы, если просто наняла на работу.
”В ситуации, когда люди и так уезжают из Эстонии, это очень и очень плохо. Молодежь уезжает. Очень многие едут работать в Финляндию. Скоро здесь останутся только пенсионеры, и в будущем у нас не будет людей, которые могли бы платить налоги”, — рассуждает Сьёхолм и говорит, что осенью ему придется нанять еще 30 выходцев из Украины.
Большая часть крупных производственных предприятий Вильянди принадлежат иностранцам, поскольку, по его словам, эстонцы не умеют вести бизнес. ”Эстонцы не умеют продавать. То же самое в других страна Балтии — они не умеют продавать”. Также Сьёхолм считает, что местные бизнесмены слишком зациклены на ценах. ”Как можно быть настолько глупыми? Цена должна быть шестым или седьмым аргументом при продаже. Даже в специальной литературе говорится, что нельзя начинать переговоры по продаже с ценового вопроса”, — говорит он.
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