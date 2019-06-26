Финский предприниматель: самая большая проблема Эстонии — нежелание пускать иностранных рабочих

”Самая большая проблема Эстонии сейчас — и об этом я говорил политикам — это то, что Эстония не хочет пускать в страну иностранную рабочую силу”, — отмечает бизнесмен. Сейчас на его предприятии Delux в Вильянди трудится около 300 человек, из которых 32 украинца, работающих на основании договора об аренде рабочей силы. Это означает, что из-за посредников фирма платит им в три раза больше, чем платила бы, если просто наняла на работу.

”В ситуации, когда люди и так уезжают из Эстонии, это очень и очень плохо. Молодежь уезжает. Очень многие едут работать в Финляндию. Скоро здесь останутся только пенсионеры, и в будущем у нас не будет людей, которые могли бы платить налоги”, — рассуждает Сьёхолм и говорит, что осенью ему придется нанять еще 30 выходцев из Украины.