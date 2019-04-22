Финский предприниматель: отношение со стороны эстонских фирм и со стороны финских — это небо и земля

”Некоторое время назад я направил запрос на изготовление мебели по спецзаказу трем фирмам, занимающимся изготовлением мебели, из уезда Уусимаа”, — рассказывает мужчина. Когда за неделю ему никто не ответил, он написал снова, на что от двух фирм получил ответ, что у них нет времени этим заниматься.

"Между строк читалось, что в действительности они даже не были заинтересованы в этой работе. Когда я стал искать альтернативы, то вспомнил эстонских строителей на финских стройплощадках". Так предприниматель нашел в интернете несколько эстонских фирм и направил им такие же запросы, только на английском языке. ”С эстонской стороны я получил незамедлительные ответы. Мне менее чем за сутки прислали на имейл профессионально составленные ценовые предложения”, — сказал Коркалайнен и отметил, что также эстонцы выразили свою заинтересованность в сотрудничестве.

”Финны очень гордятся тем, что создают дизайн и строят лучшую продукцию в мире, но мы не умеем продавать ее клиентам. К сожалению, личный опыт показал мне, что это действительно большая проблема”, — резюмировал бизнесмен.