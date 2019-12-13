13.12.2019, 18:30

Финский пищевой департамент: мы никогда не применяли к бактериям листерии нулевую толерантность


Кая Коовит
EST
Финский пищевой департамент: мы никогда не применяли к бактериям листерии нулевую толерантность
Ester Vaitmaa

Пищевой департамент Финляндии никогда не требовал от финских работников применения к бактериям листерии нулевой толерантности и исходил из предельной нормы в 100 единиц.

Как известно, эстонский Ветеринарно-пищевой департамент (Veterinaar-ja toiduamet — VTA) ввел в отношении рыбоперерабатывающего предприятия M.V.Wool нулевую толератность к листериозу, и хотя по законодательству Евросоюза действует разрешенный предел в 100 единиц (Lm (cfu/g)), эстонские ветеринарные власти не допускают, чтобы в продукции предприятия или на его заводах вообще присутствовала эта бактерия.

В качестве причин приводится то, что с данным штаммом связана вспышка заболеваемости и даже несколько смертельных случаев.

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Финский пищевой департамент сообщает, что они не исходят в своих решениях из конкретного штамма листериоза. Если в пище или на заводе находят листерию в размерах, превышающих предельно допустимые, то всегда применяют необходимые меры. Это может быть уничтожение продукции, ее отзыв или, при необходимости, очистка завода и дезинфекция.

Нулевую толерантность в Финляндии не применяют. Сотрудница департамента Паула Хиетанен согласилась, что теоретически можно было это сделать, если бы риск листериоза был чрезвычайно высок и никаким другим способом с ним справиться было бы нельзя. "Но такую возможность в Финляндии никогда не использовали", — сказала Хиетанен.

Случаи заболеваний листериозом в Финляндии были вызваны, к примеру, штаммами ST155 и ST37. Насколько известно изданию Ärileht, эти же штаммы были найдены и в Эстонии этим летом на трех рыбоперерабатывающих предприятиях.

Ärileht запросил 16 ноября у VTA обзор, на каких предприятиях проводились проверки на листерию и каковы были результаты этих проверок. До сих пор департамент, несмотря на неоднократные напоминания, на этот запрос не ответил.

Заместитель гендиректора VTA Олев Калда сообщил на этой неделе в интервью Ärileht, что деятельность этих трех рыбзаводах не была остановлена, потому что они своими действиями доказали, что до потребителя не доходят бактерии в той мере, чтобы угрожать здоровью и вызвать заболевание. То есть получается, что в случае этих предприятий можно использовать установленную законодательством Евросоюза предельно допустимую норму в сто единиц.

По заверению финнов, вызвавший на заводах M.V.Wool проблемы штамм ST1247 у тамошних производителей обнаружен не был. Самыми распространенными штаммами были, по словам наших северных соседей, бактерии ST8 и ST9.

По данным эстонского Департамента здоровья, возбудителями листериоза в этом году были штаммы ST87, ST1, ST8 и ST451. Штамма ST1247 до настоящего времени установлено не было.

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