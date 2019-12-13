Финский пищевой департамент: мы никогда не применяли к бактериям листерии нулевую толерантность

Ärileht запросил 16 ноября у VTA обзор, на каких предприятиях проводились проверки на листерию и каковы были результаты этих проверок. До сих пор департамент, несмотря на неоднократные напоминания, на этот запрос не ответил.
Заместитель гендиректора VTA Олев Калда сообщил на этой неделе в интервью Ärileht, что деятельность этих трех рыбзаводах не была остановлена, потому что они своими действиями доказали, что до потребителя не доходят бактерии в той мере, чтобы угрожать здоровью и вызвать заболевание. То есть получается, что в случае этих предприятий можно использовать установленную законодательством Евросоюза предельно допустимую норму в сто единиц.
По заверению финнов, вызвавший на заводах M.V.Wool проблемы штамм ST1247 у тамошних производителей обнаружен не был. Самыми распространенными штаммами были, по словам наших северных соседей, бактерии ST8 и ST9.
По данным эстонского Департамента здоровья, возбудителями листериоза в этом году были штаммы ST87, ST1, ST8 и ST451. Штамма ST1247 до настоящего времени установлено не было.
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