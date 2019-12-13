Финский пищевой департамент: мы никогда не применяли к бактериям листерии нулевую толерантность

Как известно, эстонский Ветеринарно-пищевой департамент (Veterinaar-ja toiduamet — VTA) ввел в отношении рыбоперерабатывающего предприятия M.V.Wool нулевую толератность к листериозу, и хотя по законодательству Евросоюза действует разрешенный предел в 100 единиц (Lm (cfu/g)), эстонские ветеринарные власти не допускают, чтобы в продукции предприятия или на его заводах вообще присутствовала эта бактерия.

В качестве причин приводится то, что с данным штаммом связана вспышка заболеваемости и даже несколько смертельных случаев.

Финский пищевой департамент сообщает, что они не исходят в своих решениях из конкретного штамма листериоза. Если в пище или на заводе находят листерию в размерах, превышающих предельно допустимые, то всегда применяют необходимые меры. Это может быть уничтожение продукции, ее отзыв или, при необходимости, очистка завода и дезинфекция.

Нулевую толерантность в Финляндии не применяют. Сотрудница департамента Паула Хиетанен согласилась, что теоретически можно было это сделать, если бы риск листериоза был чрезвычайно высок и никаким другим способом с ним справиться было бы нельзя. "Но такую возможность в Финляндии никогда не использовали", — сказала Хиетанен.

Случаи заболеваний листериозом в Финляндии были вызваны, к примеру, штаммами ST155 и ST37. Насколько известно изданию Ärileht, эти же штаммы были найдены и в Эстонии этим летом на трех рыбоперерабатывающих предприятиях.