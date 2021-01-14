Финский чиновник предлагает изменить для эстонских строителей правила въезда в страну

Лехтонен обратил внимание на то, что людей, приезжающих на судах в Финляндию, не отправляют на массовое тестирование, передает издание Verkkouutiset.
Случаи завозного COVID-19 вызывают в Финляндии повышенное беспокойство после того, как в мире были выявлены новые и более заразные штаммы.
”Прибывающих на судах не направляют на массовое тестирование. К примеру, у приезжающих из Эстонии строителей есть интерес уклоняться от теста, потому что положительный результат будет означать неоплачиваемый карантин”, — пишет Лехтонен.
Финнам платят во время карантина пособие. Но Лехтонен против того, чтобы такое же возмещение предлагалось и прибывшим из-за рубежа работникам.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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