Финский чиновник предлагает изменить для эстонских строителей правила въезда в страну

Лехтонен обратил внимание на то, что людей, приезжающих на судах в Финляндию, не отправляют на массовое тестирование, передает издание Verkkouutiset.

Случаи завозного COVID-19 вызывают в Финляндии повышенное беспокойство после того, как в мире были выявлены новые и более заразные штаммы.

”Прибывающих на судах не направляют на массовое тестирование. К примеру, у приезжающих из Эстонии строителей есть интерес уклоняться от теста, потому что положительный результат будет означать неоплачиваемый карантин”, — пишет Лехтонен.

Финнам платят во время карантина пособие. Но Лехтонен против того, чтобы такое же возмещение предлагалось и прибывшим из-за рубежа работникам.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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