21.05.2019, 07:01

Финский алкотуризм вновь начинает процветать: из Эстонии вывезено на миллион литров алкоголя больше, чем годом ранее

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rus.delfi.ee
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Финский алкотуризм вновь начинает процветать: из Эстонии вывезено на миллион литров алкоголя больше, чем годом ранее
Foto: Andres Putting

С мая прошлого года по апрель нынешнего финны привезли из Эстонии в общей сложности 29 млн литров алкогольных напитков, что примерно на миллион литров больше, чем за тот же период до этого. Около четверти объема напитков привозится из Латвии.

Удельная доля финнов, которые привезли более ста литров алкоголя, похоже, показывает тенденцию к росту. Те, кто привозит большие объемы алкоголя, ездят в Эстонию в среднем пять раз в год и приводят около 38% от общего объема алкогольной продукции, привозимой финнами из Эстонии.

Объемы привозимого из Эстонии пива по сравнению с тем же периодом прошлого года немного снизились, хотя в начале года казалось, что начинают расти. Так, с февраля по апрель из Эстонии в Финляндию было привезено на 40% больше пива, чем за тот же период прошлого года.

Объемы ввозимого в Финляндию сидра и long drink, похоже, также увеличиваются. С мая 2018 года по апрель 2019 года сидра и long drink было привезено примерно на 20% больше.

Количество ввозимой водки и ликера при этом уменьшается, объемых крепких алкогольных напитков остаются на прежнем уровне.

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