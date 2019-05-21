Финский алкотуризм вновь начинает процветать: из Эстонии вывезено на миллион литров алкоголя больше, чем годом ранее

Удельная доля финнов, которые привезли более ста литров алкоголя, похоже, показывает тенденцию к росту. Те, кто привозит большие объемы алкоголя, ездят в Эстонию в среднем пять раз в год и приводят около 38% от общего объема алкогольной продукции, привозимой финнами из Эстонии.

Объемы привозимого из Эстонии пива по сравнению с тем же периодом прошлого года немного снизились, хотя в начале года казалось, что начинают расти. Так, с февраля по апрель из Эстонии в Финляндию было привезено на 40% больше пива, чем за тот же период прошлого года.

Объемы ввозимого в Финляндию сидра и long drink, похоже, также увеличиваются. С мая 2018 года по апрель 2019 года сидра и long drink было привезено примерно на 20% больше.

Количество ввозимой водки и ликера при этом уменьшается, объемых крепких алкогольных напитков остаются на прежнем уровне.