30.07.2019, 08:54
Финские туристы в восторге от таллиннского магазина, где продают ”легкую марихуану”
Подавляющее большинство клиентов действующего в центре Таллинна магазина Sativa Store, где продается т. н. легкая марихуана, составляют финны (90%), пишет Iltalehti.
Магазин открывается в полдень и уже в течение двух часов его посещает около 30 клиентов из Финляндии.
Sativa Strore продает только т. н. ”легкую марихуану”, содержание тетрагидроканнабинола в которой не превышает 0,2%. Более высокие концентрации в Эстонии незаконны.
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