Финские СМИ: Крепкие напитки заменили пиво в ”алкогольных ралли”. Снижение акцизов в Эстонии может вернуть пиву пальму первенства

Всего финны привезли из зарубежных поездок почти 59 млн литра алкоголя в период с мая 2018 по апрель 2019 года. Если это количество заменить на стопроцентный алкоголь, то крепость ввозимых напитков увеличилась по сравнению предшествующими 12 месяцами на 7,3 процента, пишет YLE.

Одновременно с этим снизилось количество привозимых литров алкогольной продукции — почти на пять процентов.

В докладе THL указывается на то, что Эстония потеряла треть доходов от алкогольных акцизов. Финны стали чаще покупать в Эстонии крепкие напитки, так как по ним сохраняется самая существенная разница в цене между Эстонией и Финляндией. Сейчас, однако, Эстония планирует полностью поменять свою налоговую политику по отношению к алкоголю, а именно — в июле готовится снижение акцизов на 25 процентов.

"Насколько я понимаю, снижение налогов в первую очередь коснется пива, — говорит ведущий эксперт ведомства Томас Карлссон, по мнению которого цена эстонского пива станет меньше, а значит и покупать его будут больше".

Финское правительство повышает акцизы



Новое правительство Антти Ринне (СДП) в своей программе записало повышение алкогольных налогов на общую сумму 50 млн евро.

В программе, однако, говорится, что при повышении налогов будет учтено изменение внешних факторов, таких как объемы алкоголя, привозимого финнами из зарубежных поездок.