Финские работодатели стали чаще обманывать работников из Эстонии. Особенно трудно русскоязычным

По словам Леэды Эннок, которая предоставляет юридические консультации работающим в Финляндии жителям Эстонии, с такими ситуациями она сталкивается ежедневно, а во время коронавирусного кризиса положение еще больше ухудшилось: "С марта начались проблемы с тем, что работодатель отправляет работников домой из-за отсутствия работы и прекращает с ними договор с немедленным вступлением расторжения договора в силу, что совершенно незаконно в Финляндии. Многие работодатели также не выдают справки об отправке работников в вынужденный отпуск, и человек не может встать на учет как безработный и получать любые пособия".

Тем, кто лишился сейчас работы в Эстонии и собирается отправить на работу в Финляндию, следует в первую очередь уяснить для себя ситуацию. "Мне как раз позвонил из порта один молодой человек из Эстонии. Он пару дней назад заключил соглашение с финским работодателем, которое по какой-то причине осталось неподписанным. Его не впустили в Финляндию, потому что у него нет там и жилья. Работодатель обещал предоставить квартиру от фирмы, так что он так и остался там в порту", — рассказала консультант.

Эннок добавила, что в Финляндии не действует электронная подпись, поэтому договор надо подписать на бумаге, и для прохода на борт парома договор нужно иметь при себе.

По словам Эннок, иногда с работодателями возникают проблемы и у финнов, но обычно мошенничают все-таки с иностранной рабочей силой.