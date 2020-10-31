Финские банки отказываются продлять "ипотечные каникулы"

Весной заемщики финских банков попросили временного освобождения от уплаты ипотечных долгов более чем на несколько сотен миллионов евро, пишет Yle.
Большинство банков отказываются продлять "ипотечные каникулы", предоставляемые на основании коронакризиса. Ипотечные каникулы — льготный период, в течение которого заёмщик может уменьшить или приостановить выплаты ипотечного кредита.
Из крупнейших финских банков только концерн Danske предоставляет возможность отодвинуть выплату по ипотеке на основании сложившейся в стране ситуации с коронавирусом.
Весной заемщики финских банков попросили временного освобождения от уплаты ипотечных долгов более чем на несколько сотен миллионов евро.
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