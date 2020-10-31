Финские банки отказываются продлять "ипотечные каникулы"

Большинство банков отказываются продлять "ипотечные каникулы", предоставляемые на основании коронакризиса. Ипотечные каникулы — льготный период, в течение которого заёмщик может уменьшить или приостановить выплаты ипотечного кредита.

Из крупнейших финских банков только концерн Danske предоставляет возможность отодвинуть выплату по ипотеке на основании сложившейся в стране ситуации с коронавирусом.

Весной заемщики финских банков попросили временного освобождения от уплаты ипотечных долгов более чем на несколько сотен миллионов евро.