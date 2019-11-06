Финская таможня три года использовала неверные курсы валют. Ей придется вернуть гражданам 11,5 млн евро
Возврат ошибочно изъятых денег клиентам начнется в ближайшее время, сообщает Yle.
Возврат ошибочно изъятых денег клиентам начнется в ближайшее время, сообщает Yle.
Таможня Финляндии в течение трех лет использовала неверные курсы валют при растаможивании товаров. Ошибочные суммы взымались с клиентов с 1 мая 2016 года по 30 июня этого года.
Неверные курсы использовались, в частности, при конвертации российских рублей, долларов США и шведских крон. Правильным источником при конвертировании был Центробанк Европы.
Всего неправильные расчеты использовались в 960 000 случаев. В результате сумма компенсаций клиентам составляет около 11,5 млн евро.
Таможня намерена возвратить ошибочно взысканные деньги клиентам как можно скорее. Суммы меньше 10 евро таможня не будет возвращать без дополнительного запроса. Для этого нужно оформить специальное заявление, которое можно найти на сайте Таможни Финляндии.
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