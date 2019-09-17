Финская компания поглотила крупнейшего продавца автомобилей Эстонии

”Silberauto — крупнейший в странах Балтии продавец автомобилей, но для того, чтобы приспособиться к рыночным изменениям и для дальнейшего развития необходимо быть самым большим в еще более крупном регионе. Автомобильный рынок ждет консолидация, а компания Veho, которая втрое больше нас, благодаря своей компетенции и масштабу обеспечивает дополнительные возможности развития и расширения предприятия”, — отметил учредитель и собственник Silberauto Вяйно Калдоя.

”В дальнейшем я планирую направить свою энергию в будущее. Поскольку меня всегда привлекало инженерное дело, я посвящу свое время тому, чтобы вдохновлять молодых людей, пробуждать в них интерес к технике и способствовать улучшению их результатов”, — сказал Калдоя.

”Silberauto — уникальное предприятие с большой клиентской базой и отличным коллективом. Вместе мы сможем предлагать клиентам уникальные услуги, работникам — превосходные карьерные возможности, а своим партнерам — возможности роста. Многие наши клиенты находятся в странах балтийского региона — в результате еще сильнее становимся и мы”, — сказал председатель правления Veho Юха Руотсалайнен.

”Эта сделка является новым важным этапом в 80-летней истории Veho: большой опыт Veho в связи с представлением марки Mercedes-Benz в Финляндии и Швеции будет дополнять рыночную позицию и ноу-хау Silberauto в Эстонии и Литве. Результатом станет превосходное единое целое”, — добавил заместитель председателя правления Veho и представитель семьи собственников Филип Аминофф.