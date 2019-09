Финская компания поглотила крупнейшего продавца автомобилей Эстонии

Договор Veho и Silberauto касается четырех предприятий — Silberauto AS, Silberauto Eesti AS, Silberauto UAB и AS Silwi Autoehitus: их деятельности, торговых представительств и дилерских прав. Недвижимость предприятия — центры продажи и обслуживания в Эстонии и Литве — останется у нынешнего собственника Silberauto. Завершение сделки предполагает одобрение со стороны Департамента конкуренции и Daimler AG.

После завершения сделки Silberauto останется отдельным предприятием. Торговая марка компании, ее офисы, представительства и центры обслуживания — все останется прежним.

Финансовым консультантом Silberauto выступал Swedbank, а юридические консультации оказывало адвокатское бюро Cobalt. Компанию Veho в этой сделке консультировали, соответственно, PwC и Ellex Raidla.

По мнению руководителя по инвестиционной банковской деятельности Swedbank в Финляндии и странах Балтии Михкеля Торима, речь идет об одной из наиболее заметных сделок последних лет. ”Обе стороны продолжительное время основательно взвешивали все обстоятельства сделки, отражающей перспективы автомобильного рынка”, — отметил Торим.

Silberauto является одним из крупнейших и старейших предприятий Эстонии. Компания Silberauto начала деятельность в июне 1990 года, а с 2002 года работает и в Литве. В прошлом году оборот концерна составил 387 миллионов евро, а прибыль достигла 6,2 миллиона евро.

Наряду с представлением входящих в концерн Daimler торговых марок, с 2000 года Silberauto занимается продажей и обслуживанием легковых автомобилей Jeep, с 2004 года — Mitsubishi, а с 2015 года — Maserati. В Эстонии предприятию принадлежат центры продажи и обслуживания в Таллинне (в Ярве, Юлемисте, Тянассильма и Маарду), а также в Тарту, Вильянди, Пярну, Курессааре, Раквере и Йыхви. Представительства Silberauto UAB в Литве расположены в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

Veho — это учрежденное в 1939 году занимающееся продажей автомобилей предприятие. Наряду с Финляндией фирма действует также в Швеции и в странах Балтии. Предприятие было основано в качестве партнера Mercedes-Benz, и именно эта марка до сих пор занимает центральное место в стратегии Veho. Коммерческая деятельность Veho включает множество связанных с транспортом услуг и решений: от легковых автомобилей до тяжелых грузовиков. В 2018 году оборот компании достиг 1,2 миллиарда евро, причем пятая часть оборота пришлась на Швецию и страны Балтии. С момента основания компания принадлежит одной семье.