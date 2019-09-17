Финская компания поглотила крупнейшего продавца автомобилей Эстонии

Один из крупнейших в Скандинавии продавцов автомобилей — финская компания Veho — и лидер автомобильного рынка стран Балтии Silberauto заключили договор, согласно которому Veho приобретает предприятия Silberauto в Эстонии и Литве. В результате сделки годовой оборот Veho вырастет до 1,5 миллиардов евро.
”Silberauto — крупнейший в странах Балтии продавец автомобилей, но для того, чтобы приспособиться к рыночным изменениям и для дальнейшего развития необходимо быть самым большим в еще более крупном регионе. Автомобильный рынок ждет консолидация, а компания Veho, которая втрое больше нас, благодаря своей компетенции и масштабу обеспечивает дополнительные возможности развития и расширения предприятия”, — отметил учредитель и собственник Silberauto Вяйно Калдоя.
”В дальнейшем я планирую направить свою энергию в будущее. Поскольку меня всегда привлекало инженерное дело, я посвящу свое время тому, чтобы вдохновлять молодых людей, пробуждать в них интерес к технике и способствовать улучшению их результатов”, — сказал Калдоя.
”Silberauto — уникальное предприятие с большой клиентской базой и отличным коллективом. Вместе мы сможем предлагать клиентам уникальные услуги, работникам — превосходные карьерные возможности, а своим партнерам — возможности роста. Многие наши клиенты находятся в странах балтийского региона — в результате еще сильнее становимся и мы”, — сказал председатель правления Veho Юха Руотсалайнен.
”Эта сделка является новым важным этапом в 80-летней истории Veho: большой опыт Veho в связи с представлением марки Mercedes-Benz в Финляндии и Швеции будет дополнять рыночную позицию и ноу-хау Silberauto в Эстонии и Литве. Результатом станет превосходное единое целое”, — добавил заместитель председателя правления Veho и представитель семьи собственников Филип Аминофф.
Договор Veho и Silberauto касается четырех предприятий — Silberauto AS, Silberauto Eesti AS, Silberauto UAB и AS Silwi Autoehitus: их деятельности, торговых представительств и дилерских прав. Недвижимость предприятия — центры продажи и обслуживания в Эстонии и Литве — останется у нынешнего собственника Silberauto. Завершение сделки предполагает одобрение со стороны Департамента конкуренции и Daimler AG.
После завершения сделки Silberauto останется отдельным предприятием. Торговая марка компании, ее офисы, представительства и центры обслуживания — все останется прежним.
Финансовым консультантом Silberauto выступал Swedbank, а юридические консультации оказывало адвокатское бюро Cobalt. Компанию Veho в этой сделке консультировали, соответственно, PwC и Ellex Raidla.
По мнению руководителя по инвестиционной банковской деятельности Swedbank в Финляндии и странах Балтии Михкеля Торима, речь идет об одной из наиболее заметных сделок последних лет. ”Обе стороны продолжительное время основательно взвешивали все обстоятельства сделки, отражающей перспективы автомобильного рынка”, — отметил Торим.
Silberauto является одним из крупнейших и старейших предприятий Эстонии. Компания Silberauto начала деятельность в июне 1990 года, а с 2002 года работает и в Литве. В прошлом году оборот концерна составил 387 миллионов евро, а прибыль достигла 6,2 миллиона евро.
Наряду с представлением входящих в концерн Daimler торговых марок, с 2000 года Silberauto занимается продажей и обслуживанием легковых автомобилей Jeep, с 2004 года — Mitsubishi, а с 2015 года — Maserati. В Эстонии предприятию принадлежат центры продажи и обслуживания в Таллинне (в Ярве, Юлемисте, Тянассильма и Маарду), а также в Тарту, Вильянди, Пярну, Курессааре, Раквере и Йыхви. Представительства Silberauto UAB в Литве расположены в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.
Veho — это учрежденное в 1939 году занимающееся продажей автомобилей предприятие. Наряду с Финляндией фирма действует также в Швеции и в странах Балтии. Предприятие было основано в качестве партнера Mercedes-Benz, и именно эта марка до сих пор занимает центральное место в стратегии Veho. Коммерческая деятельность Veho включает множество связанных с транспортом услуг и решений: от легковых автомобилей до тяжелых грузовиков. В 2018 году оборот компании достиг 1,2 миллиарда евро, причем пятая часть оборота пришлась на Швецию и страны Балтии. С момента основания компания принадлежит одной семье.
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