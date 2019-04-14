Финская газета: эстонские строительные фирмы и в Финляндии используют нелегально работающих украинцев и белорусов

Нурмиярви находится в Южной Финляндии, в области Уусимаа. Местное издание приводит две фирмы: XRX Ehitus OÜ и Nordic Manager OÜ. Обе фирмы были подрядчиками на строительных объектах.

На стройке торгового центра Rajamäe в марте через Nordic Manager OÜ работали шесть украинцев и трое белорусов. Властям не была представлена информация ни об одном из рабочих, налоговая также ничего не знала. Когда нарушение раскрылось, все они покинули Финляндию.

У мужчин были заключены эстонские трудовые договоры, согласно которым им платили 1190 евро брутто. Они работали 10 часов в день, шесть дней в неделю. Им не выплачивали суточные и у них даже не было банковского счета.

После того, как профсоюз выдал фирме запрет на деятельность, появились написанные вручную расчетные ведомости. Мужчины, изначально покинувшие Финляндию, позже вновь вернулись туда и запросили у профсоюзов помощь в востребовании недополученной зарплаты.

По такой же схеме в Клауккала на строительном объекте XRX-Ehitus работали восемь украинцев, у которых также отсутствовала профессиональная подготовка.