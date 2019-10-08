08.10.2019, 19:45

Финны вновь стали возить пиво из Эстонии

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rus.delfi.ee
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Seigad Soomest
Soomlaste alkoostud Eestist kasvasid juulis hüppeliselt.Foto: Eero Vabamägi

Как сообщает финская пресса, финские туристы стали в больших объемах привозить в страну пива, пишет yle.fi.

Объем привозимого в Финляндию пива осенью вырос на 16 процентов, а легких вин – на 19,1 процента.

Одновременно с этим, как сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития, доля привозимой крепкой алкогольной продукции сократилась на 16 процентов.

В ведомстве полагают, что данная тенденция вызвана снижением акцизов в Эстонии и Латвии.

В частности, Эстония снизила с 1 июля алкогольный налог на 25 процентов.

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