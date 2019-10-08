Финны вновь стали возить пиво из Эстонии

Как сообщает финская пресса, финские туристы стали в больших объемах привозить в страну пива, пишет yle.fi.
Объем привозимого в Финляндию пива осенью вырос на 16 процентов, а легких вин – на 19,1 процента.
Одновременно с этим, как сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития, доля привозимой крепкой алкогольной продукции сократилась на 16 процентов.
В ведомстве полагают, что данная тенденция вызвана снижением акцизов в Эстонии и Латвии.
В частности, Эстония снизила с 1 июля алкогольный налог на 25 процентов.
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