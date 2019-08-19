Финны рассуждают: где покупать сигареты — в Таллинне или Латвии?

Газета пишет, что один блок сигарет Marlboro в Финляндии стоит 76 евро, а в Латвии — всего 40. Издание отмечает, что перед финнами стоит дилемма, куда ехать за алкоголем и сигаретами: в Таллинн или Латвию.

Если приехать в Таллинна на машине, то для того, чтобы добраться до Северной Латвии, нужно потратить 30 евро на бензин. В Таллинне блок Marlboro стоит 45,5 евро, что на 5,5 евро дороже, чем в Латвии. Таким образом, поездка в Латвию оправдает себя, если купить как минимум шесть блоков. Однако в Финляндию из другой страны ЕС можно привозить только до 200 сигарет, то есть один блок.

Газета отмечает, что самые дешевые сигареты в Литве, где пачка стоит 3,95 евро.