Финнам начали звонить роботы-продавцы

Недавно жителю Хельсинки Юри Маттила позвонил телефонный агент, который предложил подписку на спортивный журнал Elmo. Лишь на середине разговора стало понятно, что Юри разговаривает не с живым человеком, а с записью.

– Я почувствовал себя глупым и обманутым, когда оказалось, что я говорил с компьютером, – говорит Юри.

Он неоднократно сообщал роботу, что не хочет подписываться на журнал, но тот раз за разом спрашивал, не хочет ли Юри оформить подписку на издание.

Журналисты Svenska Yle попросили комментариев у издательства журнала. Им заявили, что на вопросы может ответить только представитель маркетинговой компании Lehtimoguli, занимающейся распространением издания. Исполнительный директор Lehtimoguli Майкл Яатинен, в свою очередь, отказался от интервью.

Автоматизированные звонки без разрешения абонента являются незаконными, отмечает уполномоченный по вопросам защиты личных данных Рейо Аарнио. До сих пор властям поступили около ста сообщений о звонках роботов. Чаще всего они предлагают подписку на периодические издания, но иногда пытаются заключить с клиентом договор на поставку электричества.

Уполномоченный по вопросам защиты личных данных говорит, что ответственность за незаконные звонки робота несет всегда только компания, занимающаяся телефонные звонками. Например, мобильные операторы лишь предлагают инфраструктуру, но не являются ответственными.