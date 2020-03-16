Finnair отменяет рейсы в Таллинн
В Финляндии растет число случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по данным на полночь понедельника в стране выявлено 240 случаев заражения.
В Финляндии растет число случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по данным на полночь понедельника в стране выявлено 240 случаев заражения.
Как и Эстония, Финляндия решила изменить принцип диагностики, и всех, у кого есть признаки инфекционного заболевания, больше не отправляют на анализы, пишет RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.
Авиакомпания Finnair объявила, что рейсы в страны Балтии будут отменены в начале этой недели. С понедельника отменяются авиарейсы в Вильнюс, со вторника - в Таллинн и Тарту, а также Ригу.
В день Finnair обычно обслуживает семь авиарейсов в Таллинн и один рейс в Тарту, а также по три рейса в Ригу и Вильнюс.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Болезнь имеет 4 очерченных этапа»: пульмонолог о лечении COVID19
Когда угомонится коронавирус? - мнение эксперта
Впервые в РФ: смертельный вирус – у ребенка, но есть одно «но»
Коронавирус: симптомы и профилактика