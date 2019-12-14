14.12.2019, 12:45

Финн приобрел в Таллинне автомобиль, в котором была скрыта опасная неисправность. Продавец отказывался признавать проблему

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Эгерт Пярна
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Финн приобрел в Таллинне автомобиль, в котором была скрыта опасная неисправность. Продавец отказывался признавать проблему
Foto: Egert Pärna

Приобретенный гражданином Финляндии в Таллинне подержанный автомобиль хоть и был мало использован, но имел хитроумно скрытую неисправность. В итоге ему пришлось более года заниматься его ремонтом. Фирма Viking Motors не согласна утверждениями клиента

Живущий в Эстонии финн Яри Пекка Вилхунен в феврале прошлого года приобрел в представительстве Viking Motors на Таммсааре теэ подержанный автомобиль KIA Optima 2016 года, на одометре которого набежало примерно 50 000 километров. Для Вилхунена, купившего автомобиль с надеждой на лучшее, KIA стала продолжавшимся больше года наказанием, на протяжении которого продавец никак не хотел верить, что с машиной что-то не в порядке.

На пробной поездке как будто было все хорошо, автомобиль работал отлично и ни одной неполадки не чувствовалось. Проблемы начались, когда Вилхунен впервые поехал из Таллинна в Тарту. Во время долгого пути у автомобиля проявилась очень опасная неисправность — при езде на большой скорости терялось управление над автомобилем.

Не воспринимали всерьез


Однако когда он обратился за гарантийным ремонтом в представительство Viking Motors на Таммсааре теэ, то ответ его удивил. В представительстве его жалобы серьезно не восприняли и лишь заявили, что плохая управляемость свойственна для автомобилей KIA. На протяжении следующих месяцев Вилхунен несколько раз ходил в представительство, но его проблему не воспринимали всерьез.

В итоге покупатель стал сам искать в интернете, в чем может заключаться проблема и сталкивался ли с ней кто-то еще. Тогда-то он и обнаружил, что имеет дело с типичной проблемой для этой модели автомобилей KIA — при езде на высокой скорости гидроусилитель руля не срабатывает в нужное время, из-за чего руль заклинивает.

Вилхунен вновь пошел представительство и изложил им полученную информацию, но его все равно не восприняли всерьез. Ему пришлось и дальше ездить на опасном автомобиле, так как Viking Motors считала, что с ним все в порядке. В представительстве фирмы в Юлемисте мужчине также не помогли.

Наконец Вилхунен решил отправить автомобиль на диагностику в фирму Topserv, которая специализируется на ремонте гидроусилителя руля. Через день вынесли диагноз — на большой скорости гидроусилитель руля отключался.

Получив от Topserv подтверждение неисправности автомобиля, покупатель отправился в представительство Viking Motors на Таммсааре теэ. По его словам, в представительстве диагностику от Topserv там не восприняли всерьез, из-за чего Вилхунен повздорил с персоналом и ушел.

К его величайшему удивлению, ему через какое-то время позвонили из представительства Viking Motors в Юлемисте и сообщили, что запчасти для системы руля заказаны, и он может пригнать автомобиль на ремонт. Спустя 14 месяцев Вилхунен наконец смог ездить на безопасном исправном автомобиле.

Однако мужчину серьезно задело отношение Viking Motors: "Обслуживание было ужасное. Почему этот автомобиль починили спустя 14 месяцев, а не сразу, как стало известно об ошибке? Я год платил за машину, на которой не мог даже нормально ездить".

При этом Видхунен изумлен, что продавец авто не только отказался возмещать счет в 50 евро за диагностику, но и даже не извинился, что целый год не верил покупателю и бездействовал.

Фирма не согласна с утверждениями


Viking Motors признает, что ремонт автомобиля занял несколько месяцев, но объясняет это вынужденной необходимостью: так как это была необычная проблема, то пришлось консультироваться напрямую с производителем. "В связи с этим дополнительным общением и временными затратами клиенту могло показаться, что с решением его проблемы не занимаются достаточно эффективно".

Кроме того, фирма утверждает, что клиент обратился к ним с проблемой лишь в начале года, и ремонт был сделан четыре месяца спустя — поэтому фирма не согласна с утверждением, что сага с ремонтом длилась 14 месяцев.

При ремонтных работах фирма придерживается руководства Kia Motors Corporationi (KMC). "Соответственно гарантийным условиям KMC для замены дефектной запчасти должно быть подтверждено и задокументировано наличие ошибки", — фирма утверждает, что не может основываться в работе лишь на утверждениях клиентов.

Что касается не возмещенного счета за диагностику суммой в 50 евро, то он не входит в гарантийные условия, объясняет Viking Motors. Зато замена запчасти была для клиента бесплатной.

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