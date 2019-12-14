Финн приобрел в Таллинне автомобиль, в котором была скрыта опасная неисправность. Продавец отказывался признавать проблему

Вилхунен вновь пошел представительство и изложил им полученную информацию, но его все равно не восприняли всерьез. Ему пришлось и дальше ездить на опасном автомобиле, так как Viking Motors считала, что с ним все в порядке. В представительстве фирмы в Юлемисте мужчине также не помогли.
Наконец Вилхунен решил отправить автомобиль на диагностику в фирму Topserv, которая специализируется на ремонте гидроусилителя руля. Через день вынесли диагноз — на большой скорости гидроусилитель руля отключался.
Получив от Topserv подтверждение неисправности автомобиля, покупатель отправился в представительство Viking Motors на Таммсааре теэ. По его словам, в представительстве диагностику от Topserv там не восприняли всерьез, из-за чего Вилхунен повздорил с персоналом и ушел.
К его величайшему удивлению, ему через какое-то время позвонили из представительства Viking Motors в Юлемисте и сообщили, что запчасти для системы руля заказаны, и он может пригнать автомобиль на ремонт. Спустя 14 месяцев Вилхунен наконец смог ездить на безопасном исправном автомобиле.
Однако мужчину серьезно задело отношение Viking Motors: "Обслуживание было ужасное. Почему этот автомобиль починили спустя 14 месяцев, а не сразу, как стало известно об ошибке? Я год платил за машину, на которой не мог даже нормально ездить".
При этом Видхунен изумлен, что продавец авто не только отказался возмещать счет в 50 евро за диагностику, но и даже не извинился, что целый год не верил покупателю и бездействовал.
Фирма не согласна с утверждениями
Viking Motors признает, что ремонт автомобиля занял несколько месяцев, но объясняет это вынужденной необходимостью: так как это была необычная проблема, то пришлось консультироваться напрямую с производителем. "В связи с этим дополнительным общением и временными затратами клиенту могло показаться, что с решением его проблемы не занимаются достаточно эффективно".
Кроме того, фирма утверждает, что клиент обратился к ним с проблемой лишь в начале года, и ремонт был сделан четыре месяца спустя — поэтому фирма не согласна с утверждением, что сага с ремонтом длилась 14 месяцев.
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