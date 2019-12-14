Финн приобрел в Таллинне автомобиль, в котором была скрыта опасная неисправность. Продавец отказывался признавать проблему

Живущий в Эстонии финн Яри Пекка Вилхунен в феврале прошлого года приобрел в представительстве Viking Motors на Таммсааре теэ подержанный автомобиль KIA Optima 2016 года, на одометре которого набежало примерно 50 000 километров. Для Вилхунена, купившего автомобиль с надеждой на лучшее, KIA стала продолжавшимся больше года наказанием, на протяжении которого продавец никак не хотел верить, что с машиной что-то не в порядке.

На пробной поездке как будто было все хорошо, автомобиль работал отлично и ни одной неполадки не чувствовалось. Проблемы начались, когда Вилхунен впервые поехал из Таллинна в Тарту. Во время долгого пути у автомобиля проявилась очень опасная неисправность — при езде на большой скорости терялось управление над автомобилем.

Не воспринимали всерьез



Однако когда он обратился за гарантийным ремонтом в представительство Viking Motors на Таммсааре теэ, то ответ его удивил. В представительстве его жалобы серьезно не восприняли и лишь заявили, что плохая управляемость свойственна для автомобилей KIA. На протяжении следующих месяцев Вилхунен несколько раз ходил в представительство, но его проблему не воспринимали всерьез.

В итоге покупатель стал сам искать в интернете, в чем может заключаться проблема и сталкивался ли с ней кто-то еще. Тогда-то он и обнаружил, что имеет дело с типичной проблемой для этой модели автомобилей KIA — при езде на высокой скорости гидроусилитель руля не срабатывает в нужное время, из-за чего руль заклинивает.