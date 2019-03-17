Финляндия выплачивает ссуды за прилежных студентов

Государство пытается мотивировать студентов быстрее заканчивать обучение в ВУЗах, пишет Yle.

Чтобы уменьшить сроки обучения, Министерство культуры и образования в будущем намеревается награждать студентов, которые выпускаются вовремя.

Студенты, начавшие обучение в сентябре 2014 года или позже попадают под программу пенсионного ведомства Kela по компенсации студенческого кредит. Если студент заканчивает обучение вовремя, ведомство возвращает банку часть студенческой ссуды.