17.03.2019, 21:20

Финляндия выплачивает ссуды за прилежных студентов

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rus.delfi.ee
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EMÜ loodusturismi eriala 1. kursuse tudengid mett testimas.
фото иллюстративноеFoto: Raivo Tasso

Таким образом страна хочет поощрять молодых людей заканчивать обучение в срок.

Государство пытается мотивировать студентов быстрее заканчивать обучение в ВУЗах, пишет Yle.

Чтобы уменьшить сроки обучения, Министерство культуры и образования в будущем намеревается награждать студентов, которые выпускаются вовремя.

Студенты, начавшие обучение в сентябре 2014 года или позже попадают под программу пенсионного ведомства Kela по компенсации студенческого кредит. Если студент заканчивает обучение вовремя, ведомство возвращает банку часть студенческой ссуды.

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