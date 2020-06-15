15.06.2020, 07:10
Финляндия снова открыта для всех жителей Эстонии
Жители Эстонии, а также еще пяти стран региона Балтийского моря, с понедельника могут без каких-либо препятствий въезжать в Финляндию.
Жители Эстонии, а также еще пяти стран региона Балтийского моря, с понедельника могут без каких-либо препятствий въезжать в Финляндию.
С 15 июня по решению правительства Финляндии граница страны открыта для приезжающих из Эстонии, а также Латвии, Литвы, Норвегии, Дании и Исландии, пишет RusERR.
Для лиц, прибывающих из этих стран, также отменяется требование добровольного 14-дневного карантина.
Эстонская судоходная компания Tallink в связи с этим уплотнила с понедельника график движения судов на линии Таллинн-Хельсинки.
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