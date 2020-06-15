Финляндия снова открыта для всех жителей Эстонии

С 15 июня по решению правительства Финляндии граница страны открыта для приезжающих из Эстонии, а также Латвии, Литвы, Норвегии, Дании и Исландии, пишет RusERR.

Для лиц, прибывающих из этих стран, также отменяется требование добровольного 14-дневного карантина.

Эстонская судоходная компания Tallink в связи с этим уплотнила с понедельника график движения судов на линии Таллинн-Хельсинки.