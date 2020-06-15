15.06.2020, 07:10

Финляндия снова открыта для всех жителей Эстонии

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Финляндия снова открыта для всех жителей Эстонии
Foto: Hendrik Osula

Жители Эстонии, а также еще пяти стран региона Балтийского моря, с понедельника могут без каких-либо препятствий въезжать в Финляндию.

С 15 июня по решению правительства Финляндии граница страны открыта для приезжающих из Эстонии, а также Латвии, Литвы, Норвегии, Дании и Исландии, пишет RusERR.

Для лиц, прибывающих из этих стран, также отменяется требование добровольного 14-дневного карантина.

Эстонская судоходная компания Tallink в связи с этим уплотнила с понедельника график движения судов на линии Таллинн-Хельсинки.

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