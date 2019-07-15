Финляндия притормозит рост акцизов на алкоголь с оглядкой на Эстонию и Латвию
Финское правительство не планирует отказываться от дальнейшего повышения акциза на алкогольные напитки, ставки которого уже являются одними из самых высоких в Европе, но конкретные решения будут приняты только после анализа экономических последствий от снижения акцизов в Эстонии и Латвии.
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